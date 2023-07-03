На юго-востоке Москвы на месте незаконных построек появилась парковка

Общая площадь земельного участка, на котором располагались объекты, составляет более 5,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Парковка на 200 машино-мест появилась в Москве после зачистки участка земли от самостроя. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Госинспекция по недвижимости провела комплексную работу по зачистке территории от самостроя в Юго-Восточном административном округе и обеспечила возможность беспрепятственной парковки для жителей", - сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Отмечается, что на земельном участке площадью более 5,6 тыс. кв. м по адресу: 2-й Вязовский проезд, владение 22, сооружения 3, 4 были выявлены строения площадью свыше 230 кв. м. Разрешительная документация на их возведение не выдавалась.

Как пояснил Бобров, специалисты ведомства установили, что ранее участок сдали в аренду юридическому лицу, однако на момент обследования договор был расторгнут. Соответственно, размещение и эксплуатация построек на этой территории неправомерны. Силами ведомства строения были ликвидированы. Однако позже на этой территории инспекторы вновь зафиксировали пять строений шиномонтажа общей площадью 75 кв. м. Кроме того, земельный участок оградили бетонным забором с металлическими воротами: фактически был произведен самозахват территории.

"Сейчас незаконные постройки и ограждения демонтированы. Теперь для жителей близлежащих многоквартирных домов доступна парковка на 200 машино-мест", - добавили в пресс-службе.