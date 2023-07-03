В районе Нагатино-Садовники передали для заселения первый дом по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что письма с предложением новых равнозначных квартир направили почти 400 жителям из 113 семей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первую новостройку по программе реновации передали под заселение в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В районе Нагатино-Садовники в Южном административном округе столицы передана под заселение первая новостройка по программе реновации. Это 10 район на юге столицы, в котором началось переселение по программе реновации", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новостройка расположена по адресу: Каширское шоссе, дом 11, корпус 3. Новые современные квартиры получат участники программы реновации, проживающие в старых домах по адресам: Каширское шоссе, дом 9, корпуса 2 и 3 и дом 11, корпус 2.

"Письма с предложением новых равнозначных квартир направлены почти 400 жителям из 113 семей, проживающим в трех старых домах. Всего с начала действия программы реновации 9,5 тыс. жителей уже стали правообладателями новых квартир на юге Москвы", - добавил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, к переселению в новостройку на Каширском шоссе также приступают горожане, состоящие на жилищном учете. Они могут получить квартиры с одновременным улучшением жилищных условий вне очереди и независимо от года постановки на учет. Перед началом переселения им приходят уведомления о необходимости прохождения перерегистрации учетного дела для подтверждения права на улучшение жилищных условий. По ее итогам жители получают предложения квартир по норме предоставления. Подробную инструкцию о прохождении перерегистрации и ответы на часто задаваемые вопросы можно узнать на портале mos.ru.

Всего в районе Нагатино-Садовники подлежит расселению 22 старых дома, вошедших в программу реновации. Почти 5 тыс. москвичей станут обладателями нового комфортного жилья.