В Москве планируют построить дом в рамках реновации площадью около 36 тыс. кв. м

Его построят в районе Перово

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дом по программе реновации построят в районе Перово на востоке Москвы, общая площадь здания составит около 38 тыс. кв. м. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Жилой дом с подземной автостоянкой на 106 машино-мест планируют построить в Перово. Участники программы реновации получат современное комфортное жилье, с удобными планировками и благоустроенным двором. <…> Здание общей площадью около 38 тыс. кв. м спроектировано в форме буквы П и состоит из четырех секций. Их оформят фиброцементными панелями и бетонной плиткой под кирпич натуральных оттенков", - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Уточняется, что комплекс на 360 квартир по проекту ООО "Стройпроект" планируют возвести по адресу: улица Плющева, земельный участок 9А. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения и консьержа, колясочная; в подземном уровне - паркинг.

По словам Кузнецова, на прилегающей территории запланировано комплексное благоустройство, которое включает высадку деревьев и кустарников, обустройство детских и спортивных площадок, а также создание мест для отдыха.