На востоке Москвы началось переселение в дом по программе реновации

Письма с предложениями равнозначных квартир направили 244 семьям

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Переселение жителей в новостройку в рамках программы реновации началось в районе Восточное Измайлово в Москве, письма с предложениями равнозначных квартир направлены 244 семьям. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"На востоке столицы в районе Восточное Измайлово началось переселение жителей в новостройку по адресу: улица 16-я Парковая, дом 12. Это уже третья новостройка, переданная под заселение в этом районе", - рассказали в пресс-службе.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что современное комфортное жилье в новостройке получат участники программы реновации, проживающие в старых домах по адресам: улица 16-я Парковая, дом 16, корпус 2, дом 29, корпуса 1 и 2 и Сиреневый бульвар, дом 70, корпус 1.

"Уже направлены письма с предложениями равнозначных квартир 244 семьям из четырех старых домов. Так, около 700 жителей приступили к осмотру жилья. Всего в Восточном Измайлове около 600 москвичей уже стали правообладателями новых квартир в новостройках", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, вместе с письмами москвичам выдаются брошюры "Электронные помощники при переезде в новую квартиру", в которых отражены семь шагов по переселению и QR-коды на электронные сервисы на портале mos.ru.

"Всего в первый этап программы реновации, который завершится в 2024 году, в Восточном Измайлове включено семь старых домов. Три из них уже полностью расселены. Четыре начали расселяться сегодня", - напомнил Левкин.