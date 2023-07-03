В Москве за пять месяцев выдали почти 13 тыс. кредитов по семейной ипотеке

Общая сумма составила порядка 107 млрд рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Почти 13 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" выдали в Москве с января по май, общая сумма составила порядка 107 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

"За январь - май 2023 года в Москве выдали 12,8 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" на общую сумму почти 107 млрд рублей. Это на 16% больше по числу и на 21% - по объему выданных кредитов, чем за те же месяцы 2022 года. <…> Москва сохраняет лидерство по выдаче семейной ипотеки - на столицу приходится более 10% от числа и 18% от объема выданных в России льготных займов по программе", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

По его словам, семейная ипотека является самой популярной льготной ипотечной программой в Москве - на нее приходится почти 47% от общего числа выданных по всем программам кредитов и 46% их объема. Семейная ипотека - единственная льготная программа, позволяющая рефинансировать существующие ипотечные кредиты с использованием льготной ставки. Основная часть кредитов приходится на новые кредиты, рефинансируемые кредиты составляют всего около 800 займов, или около 6% от общего объема выданных по программе кредитов.

"Высокий интерес к семейной ипотеке обусловлен постоянным расширением программы. Начиная с этого года в программу включили семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничений по дате их рождения. И если в прошлом году основными заемщиками выступали семьи с одним ребенком, на них приходилось около 70% всех выданных в Москве семейных ипотек, то сейчас их доля снизилась до половины. При этом наблюдается активный рост заемщиков из семей с двумя и более детьми - по итогам 2022 года на них приходилось около 20% выданных семейных кредитов, а к маю 2023 года их доля выросла до 42%", - добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Оформить семейную ипотеку по льготной ставке 6% годовых могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также воспитывающие ребенка с инвалидностью. На этих же условиях в программе могут принять участие семьи с усыновленными детьми. Программа действует до 31 декабря 2023 года, а оформить льготную ипотеку можно до 1 июля 2024 года.