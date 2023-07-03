На западе Москвы создадут 1,5 тыс. рабочих мест в рамках строительства жилого квартала

Комплекс спроектирован на территории 16 га по концепции "город в городе", в основе которой - семейный квартал с инфраструктурой для жизни, работы и отдыха

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Девелопер планирует создать 1,5 тыс. рабочих мест в рамках строительства жилого квартала "М54" на западе Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

"Главстрой" планирует создать 1,5 тыс. рабочих мест в рамках строительства жилого квартала "М54". Проект планируется реализовать по адресу: улица Молодогвардейская, д. 54 (ЗАО). <…> Создание рабочих мест предусмотрено за счет различной инфраструктуры, которая будет построена на территории жилого квартала. Это объекты социального, торгового, рекреационного, спортивного и развлекательного назначения", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, комплекс спроектирован на территории 16 га по концепции "город в городе", в основе которой - семейный квартал с инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. "Проект включает три этапа, в рамках которых предусмотрено строительство 610 тыс. кв. м жилья и социальных объектов. Образовательная инфраструктура представлена в виде двух детских садов на 350 и 100 мест, центра дополнительного образования, физкультурно-оздоровительного комплекса и других объектов. Доминантой проекта станет парковое пространство площадью 1,4 га, интегрированное в природный лесопарк, к которому примыкает новый жилой квартал.

Как уточнил руководитель департамента по развитию проектов "Главстрой" Павел Сучков, зонирование территории жилого квартала предусматривает открытый городской формат с акцентом на природную лесопарковую зону, с разнообразными кафе, ресторанчиками, магазинами, фитнесом, коворкингами и приватные пространства с уютными двориками для жителей.