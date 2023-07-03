Более 13 тыс. растений высадят при благоустройстве первой очереди ЖК "Павелецкая Сити"

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, основу озеленения составят клены, березы, липы, ели и сосны

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания MR Group планирует высадить более 13 тыс. различных зеленых насаждений в рамках благоустройства первой очереди жилого комплекса "Павелецкая Сити" в Москве. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Объект расположен в Даниловском районе по адресу: ул. Дубининская, вл. 59А (ЮАО). По информации застройщика, общая площадь благоустройства составит 1,2 га, при этом почти 40% территории займут зеленые насаждения. Всего будет высажено более 6,5 тыс. многолетних растений, более 6 тыс. седумов, 1,5 тыс. кустарников и порядка 200 крупных деревьев", - значится в сообщении.

Как добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба, основу озеленения составили клены, березы, липы, ели и сосны. Из кустарников выбраны кизильник, пузыреплодник, вальдштейния и спирея. "На клумбы и газоны высажены многолетние и злаковые травы. Стилобатную часть комплекса украсят декоративным седумом. Также на территории оборудуют систему автополива насаждений и лужаек", - сказала она.

Руководитель Москомстройинвеста отметила, что помимо озеленения в рамках благоустройства установлен игровой комплекс "Небесный мост", рассчитанный на детей от 7 до 13 лет. Еще одна игровая площадка предназначена для детей младшего возраста - от 3 до 6 лет. Вдоль двора обустроена велосипедная и беговая дорожки. Для занятий спортом оборудована баскетбольная площадка с мини-трибуной.

Жилой комплекс "Павелецкая Сити" строится девелоперами MR Group и Level Group, и расположен в непосредственной близости от станций метро "Павелецкая", "Серпуховская", и "Тульская". Всего в составе комплекса будет построено четыре очереди.

Как уточнили в Москомстройинвесте, в состав первой очереди входят пять корпусов переменной этажности - от 9 до 46 этажей. Помимо жилых домов, будут возведены объекты социальной и коммерческой инфраструктуры - школы, детские сады, кафе, магазины. Все объекты будут расположены в шаговой доступности, чтобы у жителей была возможность воспользоваться необходимыми сервисами, не покидая территории комплекса. В двух первых очередях проекта планируется создать более 200 рабочих мест.