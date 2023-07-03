Госдума планирует до конца июля изменить законодательство по капремонту домов-памятников

Председатель комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов отметил, что специальный порядок ремонта по особым правилам должен касаться только предмета государственной охраны

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Госдума планирует до конца июля внести изменения в законодательство в части капитального ремонта домов, относящихся к объектам культурного наследия. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов на форуме "Ребус: экономика строительства в исторического центре" в Казани.

"Проблема капитального ремонта в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия. Мы сейчас готовим, буквально в ближайшую, в эту сессию, решения по этому вопросу, которые позволят региональным, муниципальным властям такие объекты ремонтировать с минимальными потерями для бюджета", - сказал Пахомов.

Как пояснил Пахомов ТАСС, работы по капитальному ремонту таких объектов должны проводиться грамотно, но при этом вовремя. "Наша идея в том, что специальный порядок ремонта по особым правилам, которые определяет правительство, должен касаться только предмета государственной охраны. Условно, если на доме есть мозаичное панно, являющееся объектом охраны, то его будут реконструировать в специальном порядке. А вот крышу или коммуникации можно будет поменять по общим правилам капремонта", - сказал он.

Если предмет охраны не определен, то, по словам Пахомова, строители должны будут вести работы, не изменяя облик, не затрагивая конструктивные, объемно-планировочные решения и интерьеры.

В марте главный государственный жилищный инспектор России, заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько сообщал, что минстрой России ведет работу по изменению законодательства в части капитального ремонта домов, относящихся к объектам культурного наследия. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал о сложностях с капитальным ремонтом жилых домов, которые являются памятниками культуры, из-за высокой стоимости таких работ.