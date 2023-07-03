Москалькова предложила установить критерии разумности сроков расселения аварийного жилья

Начальник управления аппарата омбудсмена по защите экономических и политических прав Оксана Малащицкая считает, что можно было бы предусмотреть продление установленных сроков, но не до бесконечности

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает ввести критерии для оценки разумности сроков расселения аварийного жилья. Об этом заявила в понедельник начальник управления аппарата омбудсмена по защите экономических и политических прав Оксана Малащицкая на круглом столе в Госдуме по вопросам переселения граждан из аварийного жилья.

"У нас достаточно большое количество обращений, которые касаются переносов сроков [расселения аварийного жилья]. Вопрос заключается в том, что срок по Жилищному кодексу должен быть разумным, но критерии разумности - это, с одной стороны, оценочное понятие, с другой стороны, они могут быть бесконечными", - сказала Малащицкая.

"И поэтому уполномоченный полагает, что некие критерии разумности сроков расселения аварийного жилья должны быть предусмотрены, должны быть выработаны", - добавила она.

Малащицкая отметила, что можно было бы предусмотреть продление установленных сроков, но не до бесконечности.