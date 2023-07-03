На западе Москвы пресекли незаконную реконструкцию здания под гостиницу

Сейчас перекрытия демонтированы, потенциальная угроза жизни и здоровью граждан устранена

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Незаконное переустройство здания под гостиницу выявили и пресекли на западе Москвы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили незаконное переустройство двухэтажного объекта под гостиницу в районе Фили-Давыдково. Сейчас площадь здания приведена в соответствие с разрешительной документацией", - сказал начальник ведомства Иван Бобров.

Отмечается, что в здании по адресу: улица Кастанаевская, дом 38 самовольно были возведены дополнительные межэтажные перекрытия с увеличением площади на 995,4 кв. м, из-за которых образовались новые помещения.

"При этом на земельном участке не разрешены строительство и реконструкция - сейчас он предоставлен в аренду только для эксплуатации помещений под ателье и продовольственный магазин. Их использование для проживания незаконно. Проведение в данном случае работ по внутренней реконструкции говорит об изменении назначения помещений и несанкционированном приспособлении их для проживания", - уточнил Бобров.

Возведение новых перегородок, установка дополнительного сантехнического, электрического и инженерного оборудования также увеличивает нагрузку на существующие коммуникации. Сейчас перекрытия демонтированы, потенциальная угроза жизни и здоровью граждан устранена.