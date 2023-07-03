В Минстрое предложили увеличить финансирование программы расселения аварийного жилья

Директор департамента стратегических проектов ведомства Ольга Шарова сообщила, что в 2022 году, несмотря на потребность в финансировании на сумму около 76 млрд рублей, регионам выделили только 24 млрд рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Финансирование программы расселения аварийного жилья на территории РФ нужно увеличить. Такое мнение высказала в понедельник директор департамента стратегических проектов Минстроя Ольга Шарова на круглом столе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда: проблемы и пути их решения" в Госдуме.

"Действительно, есть проблема в недостаточности финансирования <…>. Пользуясь случаем, хочу обратиться к депутатам, чтобы поддержали рекомендации и заявки Минстроя по дополнительному предусмотрению в федеральном бюджете денежных средств на программу по переселению аварийного жилья", - сказала она.

В частности, по словам Шаровой, в 2022 году, несмотря на потребность в финансировании на сумму около 76 млрд рублей, регионам было выделено только 24 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в марте было одобрено распределение финансирования по новой программе расселения аварийного жилья в РФ на 2023 год, общий размер поддержки составляет 22,5 млрд рублей. В целом, как рассказывал ТАСС министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, за 10 лет из аварийного жилья на территории РФ переселено более 1,2 млн человек.