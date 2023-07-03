Свыше 29 тыс. обращений по вопросам программы реновации обработано с начала 2023 года

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, чаще всего москвичей интересовали этапы и сроки переселения в рамках программы реновации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники департамента градостроительной политики, единого контактного центра стройкомплекса и общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации приняли и обработали с начала года 29,3 тыс. обращений от жителей столицы. Об этом сообщил в понедельник руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Чаще всего жители обращаются в Общественный штаб - с начала года через него поступило 14,2 тыс. обращений. В единый контактный центр - 11,5 тыс. обращений. Непосредственно в департаменте градостроительной политики обработано 3,6 тыс. обращений", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента.

Он уточнил, что чаще всего москвичей интересовали этапы и сроки переселения в рамках программы реновации, подбор и освоение "стартовых" площадок, а также порядок предоставления жилых помещений и приобретения дополнительной жилой площади за доплату.

Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты города Москвы Валерий Теличенко уточнил, что граждане предпочитают обращаться в штаб по телефону горячей линии. "К нам обращаются как москвичи, находящиеся в процессе переселения, так и те, кому переселение только предстоит. Основной поток обращений приходится на горячую телефонную линию. Бывают случаи, когда люди хотят записаться на личный прием, но в процессе общения по телефону все вопросы снимаются, даются необходимые разъяснения и необходимость в приеме отпадает", - сказал он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена 2017 году. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5,1 тыс. домов.