На Кутузовском проспекте в Москве построят детский клуб в морской тематике

Площадь объекта составит 220 кв. м

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Двухуровневый детский клуб NEMO площадью 220 кв. м с четырьмя игровыми зонами построят в жилом комплексе "River Park Towers Кутузовский" в Москве. Об этом сообщил в понедельник главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Игровой клуб NEMO будет выполнен в морской тематике, как и другие детские пространства проекта, например площадки "Бухта" и "Маяк". Такая концепция обусловлена, в частности, близостью жилого комплекса к Москве-реке - проект будет развернут на первой линии. Пространство детского клуба будет организовано с акцентом на развитии у детей самостоятельности, свободы самовыражения как в выборе игрового инвентаря, так и сценариев самих игр, а также с учетом восприятия ребенком мира, особенно на ранних этапах", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

По его словам, клуб будет наполнен "играми и оборудованием, которые восполнят дефицит физической активности современных детей, создаст множество возможностей для активных игр и творчества". Помимо игровых комнат, клуб дополнят кинозал, несколько помещений для творчества с мольбертами и тактильными настенными играми, зона для детских праздников и зона отдыха для родителей. В клубе также предусмотрены горки, скалодромы, тоннели, сухой бассейн и варианты для более спокойного отдыха: рисования, настольных и настенных игр и другое.

"Внимание юных резидентов привлекут подвесные светильники в виде морских обитателей: медузы, ската, кита и рыбы-крылатки. Кроме того, по-настоящему морским дизайн-решением стал выбор цветовой гаммы, а также второй уровень клуба NEMO, запроектированный в форме подводной лодки", - отметили в Москомархитектуре.

Каждую из игровых планируется оборудовать всем необходимым в соответствии с возрастными потребностями детей. Общее пространство будет включать две комнаты для творчества со стеллажом для игрушек, книг и канцелярии, а также кинозал. В творческих комнатах помимо зон с мольбертами и столами для рисования запланированы магнитно-грифельная стена, настенный конструктор и настенная игра "Мозаика". "Изюминкой клуба станет антресоль, где будет обустроена зона для спокойных игр, оборудованная книжным стеллажом, мягкой нишей с пуфами, столом для пинг-понга, настенным пинболом, настольной игрой "Зиг-заг", настольным хоккеем и многими другими интересными опциями", - заключили в пресс-службе.