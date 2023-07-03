В Москве построят 19 бизнес-центров в рамках городской программы

В реализацию проектов инвестируют почти 69 млрд рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Инвесторы построят в Москве 19 офисных центров, в них смогут работать более 47,6 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С 2020 года город заключил с инвесторами 48 соглашений, из них 16 направлены на строительство бизнес-центров. В реализацию проектов инвестируют почти 69 млрд рублей. После открытия всех объектов более 47,6 тыс. человек смогут найти работу рядом с домом", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что на севере столицы инвесторы возведут два офисных здания на Ленинградском шоссе и на улице 5-й Магистральной. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2025 и 2026 годы соответственно, после чего здесь появится около 3 тыс. рабочих мест. Еще два проекта будут реализованы на северо-востоке столицы. К 2024 году планируется запустить объект в Огородном проезде, а к 2027 году - на улице Двинцева. Таким образом, в округе появится более 7,8 тыс. рабочих мест.

Два деловых объекта построят на северо-западе столицы - на улицах Шеногина и Берзарина к 2025 и 2026 годам соответственно. Проекты позволят создать около 2,3 тыс. рабочих мест. Пять проектов реализуют на западе Москвы - они расположатся на Молдавской, Озерной, Заречной улицах и в районе Рублево-Архангельское. После завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию в округе появится 10,4 тыс. рабочих мест.

"Также в рамках программы инвесторы реализуют планы по строительству деловых объектов в Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах и четыре проекта на территории ТиНАО. Общий объем инвестиций составит около 19 млрд рублей. На новых объектах смогут трудоустроиться около 24 тыс. человек", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.