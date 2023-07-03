Глава Минстроя сообщил о сокращении дефицита средств на госстройку до 545 млрд рублей

Ирек Файзуллин напомнил, что в ведение Минстроя ФАИП передали в 2022 году, тогда министерство выявило дефицит средств на завершение включенных в нее объектов в 1 трлн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дефицит средств, необходимых на завершение строительства капитальных федеральных и региональных объектов, возведение которых планируется в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) или специального перечня правительства до 2027 года, сократился до 545 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"В 2022 году в рамках новой госпрограммы "Строительство" впервые утвердили ФАИП на пять лет, а также распоряжением правительства был утвержден отдельный перечень объектов капитального строительства, предусмотренных в пятилетке. <…> Данное решение позволило сократить общий дефицит средств на достройку объектов, который сейчас в пятилетке <...> на уровне 545 млрд рублей", - сказал он.

Файзуллин напомнил, что в ведение Минстроя ФАИП была передана в 2022 году. Тогда министерство выявило дефицит средств на завершение включенных в нее объектов в 1 трлн рублей.

По словам министра, "нивелировать и сбалансировать сложности с финансированием и включением новых объектов" в перечень позволил пятилетний подход к планированию такого капитального строительства.

Файзуллин отметил, что на 2026-2027 годы Минфин предусмотрел весь запрошенный на госстройку бюджет, и поблагодарил за это.