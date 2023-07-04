В районе Выхино-Жулебино планируют построить два дома цвета слоновой кости

Общая площадь объектов составит около 63 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дома цвета слоновой кости планируют построить по программе реновации в Москве на улице Хлобыстова. Об этом сообщил во вторник главный архитектор столицы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Цветовое решение наружной отделки представлено в теплых оттенках - слоновая кость и бледно-коричневый с переходом от темного к светлому. В качестве материалов используют линеарные панели и металлокассеты. На фасаде также предусмотрены корзины для кондиционеров из металлического перфорированного листа", - отметил Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточнили в комитете, два отдельно стоящих корпуса будут состоять из смежных секций переменной высотности - от четырех до 15 этажей. В подземной части под домами и придомовой территорией запроектирована автостоянка вместимостью 150 машино-мест. Общая площадь двух корпусов составит около 63 тыс. кв. м. Дома построят на улице Хлобыстова, земельный участок 16/2/1.

Проект разработан ООО "Модус". В основу фасадных решений были приняты материалы открытого международного конкурса "Облик реновации", разработанные ТПО PRIDE.