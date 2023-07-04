Последний дом проблемного ЖК "Андерсен" в Новой Москве ввели в эксплуатацию

Проект реализован в районе деревни Десна

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Последний корпус проблемного ЖК "Андерсен" в поселении Десеновское сдан в эксплуатацию. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Москомстройинвеста.

Проект реализован на территории Новой Москвы в районе деревни Десна. Сейчас последнему корпусу №6 присвоен адрес: пос. Десеновское, Буковая аллея, д. 14 (Новомосковский административный округ).

"Застройщик АО "Десна-Лэнд" ввел в эксплуатацию последний корпус в составе проблемного ЖК "Андерсен". Это позволяет исключить адрес из "Дорожной карты" проблемных объектов Москвы. Многоквартирный 7-8-этажный дом рассчитан на 143 квартиры. Общая площадь дома составляет почти 9 180 кв. м", - сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что жилой комплекс находился на контроле межведомственной комиссии. По ее словам, сроки строительства и ввода корпуса № 6 неоднократно переносились в связи с некачественной работой генерального подрядчика и с возникшими вопросами по документации. В 2022 году в отношении застройщика принято решение о признании банкротом и открытии конкурсного производства.

Инвестор достроил сам

"Решению задачи ввода последнего корпуса ЖК "Андерсен" предшествовал долгий процесс. В том числе он был связан с необходимостью корректировки первоначальных показателей объекта и повторного получения застройщиком положительного заключения экспертизы проектной документации для внесения изменений в разрешение на строительство. После того, как застройщик предоставил в Мосгосстройнадзор полный комплект документов, было оформлено разрешение на его ввод в эксплуатацию", - отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Пятова добавила, что ЖК "Андерсен" - этот один из немногих примеров в Москве, когда инвестор сам, даже будучи в банкротстве, достроил объект. "С вводом в эксплуатацию корпуса №6 обеспечены права 146 дольщиков, с которыми были заключены договоры долевого участия (ДДУ)", - резюмировала она.

Руководитель Москомстройинвеста также напомнила, что ранее благодаря межведомственному взаимодействию были введены в эксплуатацию несколько корпусов I-III очередей ЖК "Андерсен", это около 1,3 тыс. квартир. В 2020 году был введен корпус № 55, по которому был заключен 141 ДДУ.

"Каждый этап строительства двухсекционного корпуса в поселении Десеновское находился на особом контроле со стороны комитета (Мосгосстройнадзора - прим. ТАСС). За это время инспекторами было проведено 31 надзорное мероприятие согласно утвержденной программе проверок, к которым также привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Эксперты оценивали качество возводимых конструкций и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации с помощью комплекса лабораторно-инструментальных исследований", - заключил Войстратенко.