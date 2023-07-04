4 июля, 09:37

На северо-востоке Москвы снесли самострой площадью почти 200 кв. м

Объект был оборудован под склады

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Самострой площадью около 200 кв. м демонтировали на северо-востоке Москвы, строение было оборудовано под склады. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Специалисты ведомства выявили нарушение по адресу: улица Сельскохозяйственная, владение 16А. На земельном участке было возведено некапитальное строение площадью почти 200 кв. м, которое внутри было оборудовано под склады. <…> Сейчас самострой демонтирован силами Госинспекции по недвижимости", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил начальник надзорного ведомства Иван Бобров, объект состоял из двух конструкций - навеса и каркаса. Арендатор участка незаконно разместил постройку, поскольку участок для строительства не предоставлялся. Кроме того, строение не было поставлено на кадастровый и технические учеты. 

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