В Москве на торги выставят участок бывшей промзоны и неэффективно используемую территорию

Инвестиции в развитие двух площадок оцениваются в 16,13 млрд рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Право на комплексное развитие участка бывшей промзоны "Выхино" и неэффективно используемой территории на Пресненском валу выставят на торги в Москве. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В июле город планирует выставить на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны "Выхино" на юго-востоке столицы площадью свыше 7 га, а также территорию на Пресненскому валу в центре Москвы площадью 0,76 га. Инвестиции в развитие двух площадок оцениваются в 16,13 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 271 млн рублей. По итогам реализации этих проектов город получит свыше 700 новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что сейчас площадки используются неэффективно, на них расположены заброшенные и устаревшие здания, одноэтажные постройки.

"Привлеченные по результатам торгов инвесторы возведут на участках более 163 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье, в том числе для переселения жителей по программе реновации, а также общественно-деловые объекты. Жители получат современные и благоустроенные городские кварталы", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 8 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.