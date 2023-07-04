В Новой Москве ввели в эксплуатацию жилой кластер за 8,5 млрд рублей

В составе проекта ввели в эксплуатацию школу и детский сад, которые будут переданы городу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Родина" завершила строительство жилого кластера Russian Design District в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Жилой кластер Russian Design District с обширной культурной, спортивной и образовательной инфраструктурой на территории Новой Москвы, на берегу реки Десны полностью введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что в составе проекта введены в эксплуатацию школа и детский сад, которые будут переданы городу.

Кластер занимает 4,4 га, в общей сложности площадь зданий составила около 78,2 тыс. кв. м, из которых почти 14 тыс. отдано под социальную, спортивную и образовательную инфраструктуру, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Это первый в России опыт создания масштабного авторского жилого пространства, в котором за архитектуру, инфраструктуру и благоустройство отвечают специально приглашенные эксперты в разных креативных областях", - цитируется она в сообщении. Пятова добавила, что территория также получила авторское благоустройство - центральный бульвар станет музеем под открытым небом.

За авторскую архитектуру отвечали заслуженный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, актер Владимир Машков, дирижер Валерий Гергиев и другие знаменитости, рассказал основатель и владелец группы "Родина" Владимир Щекин. Общий объем инвестиций составил 8,5 млрд рублей, из которых в строительство жилья были вложены 5,6 млрд, в объекты спортивной и образовательной инфраструктуры ТиНАО - 2,4 млрд рублей, в благоустройство кластера и бульвара - 0,5 млрд рублей, рассказали в пресс-службе группы. Строительство квартала началось в 2020 году.