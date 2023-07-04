Детский сад на 225 мест построят в ЖК "Новая звезда" в Москве

Учреждение сможет принять до 225 воспитанников

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада в составе жилого комплекса "Новая звезда" на территории поселения Сосенское. Об этом сообщил во вторник председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"В новом жилом квартале последовательно создается социальная инфраструктура, на данный момент уже работает школа на 1,1 тыс. учеников. После завершения строительства здания детского сада для жителей будет организовано дошкольное образование в шаговой доступности. Учреждение сможет принять до 225 воспитанников. Вся необходимая разрешительная документация для начала работ оформлена", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Объект будет расположен в поселке Газопровод в районе Бачуринской улицы. Общая площадь двухэтажного здания с подземным уровнем составит 2,7 тыс. кв. м. В детском саду обустроят четыре отдельных входа, в нем будут работать 9 групп для детей от 3 до 7 лет.

"Для всестороннего развития учащихся предусмотрен физкультурный зал с кладовой спортивного инвентаря и музыкальный зал. Также обустроят помещения для дополнительных творческих занятий и кружков. Начнут работу пищеблок и медицинский кабинет. Выделена площадь для рабочих мест логопеда и психолога. На первом этаже будет расположен пост охраны, здание оборудуют современной системой видеонаблюдения", - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве заверили, что территория детского сада будет благоустроена. Для каждой группы предусмотрена собственная площадка с теневым навесом. Будут установлены спортивные тренажеры, урны, скамейки и опоры освещения. Планируется и высадить деревья, кустарники, и разбить газоны с цветниками.

"К проверкам детского сада будут привлекаться специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для проведения лабораторно-инструментальных исследований строительных конструкций и материалов", - заключил Войстратенко.