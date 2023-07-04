Переселение по программе реновации в дом на Анненской улице в Москве начнется в сентябре

Этот дом - четвертый по счету, который ввели с начала программы реновации в районе Марьина Роща

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новостройку на улице Анненской в столичном районе Марьина Роща передадут для переселения участников программы реновации в сентябре. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы дом №6 на улице Анненская готовится принять своих новоселов по программе реновации. Этот дом - четвертый по счету, который ввели с начала программы реновации в районе Марьина Роща. Заселение новостройки планируется начать в третьем квартале - в сентябре", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в доме 144 квартиры с современными планировками и отделкой по стандартам программы реновации. Две квартиры оборудованы для маломобильных жильцов, в них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

"В подземном уровне размещена автостоянка, спуститься сюда можно со своего этажа на лифте. Новоселы смогут приобрести машиноместо со скидкой 40% после подписания договора на новую квартиру", - отметил глава департамента.

По его словам, новостройка оснащена необходимыми системами безопасности: в каждой квартире установлены датчики дыма, а в общих коридорах смонтированы системы звукового оповещения, дымоудаления и подачи воздуха. Во внутренних помещениях и на прилегающей территории будут работать камеры видеонаблюдения. На придомовой территории разместили детскую и спортивную площадки, а также рекреационную зона для тихого отдыха.

Программа реновации жилищного фонда столицы была утверждена в августе 2017 года. В результате ее реализации новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено почти 5,2 тыс. домов.