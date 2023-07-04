Бизнес-центр "Geolog 2" построят в Обручевском районе Москвы

Отличительной особенностью объекта станет эксплуатируемая кровля с террасой для отдыха и общения сотрудников

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Компания Hutton построит в Обручевском районе еще один бизнес-центр. Он получит название "Geolog 2", сообщила во вторник председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект планируется построить по адресу: ул. Обручева, вл. 23 (Юго-Западный административный округ).

"Новый офисный объект расположится напротив уже строящегося бизнес-центра Geolog, который также реализует компания Hutton. Общая площадь БЦ "Geolog 2" составит 27,1 тыс. кв. м, высота достигнет порядка 75 м. Отличительной особенностью объекта станет эксплуатируемая кровля с террасой для отдыха и общения сотрудников", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она уточнила, что в 18-этажном здании предусмотрено размещение 80 офисов. Их площадь составит 17,7 тыс. кв. м. В состав проекта также войдет четыре подземных уровня, где в том числе расположатся технические помещения и паркинг на 162 машино-места.

"Как и в первом офисном здании, конструкция второго внешне напоминает "тектонические сдвиги". Часть этажей в центральном ядре объекта "сдвинута" относительно верхнего и нижнего объема, за счет чего создается особенный визуальный эффект. Для эксплуатации кровли бизнес-центра зоны инженерного оборудования будут защищены декоративными ограждениями. Для исполнения фасадов нижней части здания были выбраны контрастные панели в металлическом оттенке", - отметили в пресс-службе Москомстройинвеста.

В проекте инвестор предусмотрел развитую внутреннюю инфраструктуру, которая включает в себя фитнес-центр, ресторан, мини-маркет. Новый бизнес-центр ориентирован на создание рабочих мест в формате "гибкий офис" для крупных компаний. "При этом проект останется комфортным для малого и среднего бизнеса, стартапов. Сейчас девелопер ведет переговоры по выбору сервисного оператора для "Geolog 2", который оборудует рабочие места и закроет вопрос технического оснащения бизнес-центра", - заключили в ведомстве.