Семь новых корпусов введут в эксплуатацию в этом году в ЖК "Новое Внуково" в Новой Москве

Общая площадь застройки составит более 80 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Девелопер завершает строительство сразу семи многоэтажных домов на более чем 1,2 тыс. квартир в составе ЖК "Новое Внуково" в Кокошкинском поселении Новой Москвы. Общая площадь застройки составит более 80 тыс. кв. м, сообщил во вторник руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"Жилые корпуса объединят благоустроенные закрытые от машин дворы, где будут оборудованы игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Для автомобилей рядом с каждым корпусом организуют плоскостные парковки. Территория комплекса застраивается очень активно. С января мы ввели в эксплуатацию уже пять жилых корпусов первой очереди. До конца года планируем сдать еще семь - второй и части третей очередей", - отметил Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Фасады новых зданий выполняют из керамического облицовочного кирпича. Входные группы делают сквозными, входы расположатся на уровне земли. В просторных холлах на первом этаже с панорамным остеклением рабочие установят камеры видеонаблюдения. В каждой секции предусмотрена колясочная.

"Во всех квартирах производится отделка. В ванных комнатах и санузлах устанавливается сантехническое оборудование. Для хранения сезонных и крупногабаритных вещей на минус первых этажах зданий предусмотрены индивидуальные кладовые", - добавили в департаменте.

Новое Внуково

"Как и везде в Новой Москве, в Кокошкинском поселении строго соблюдается принцип комплексного освоения территорий. Наряду с жилой застройкой, здесь возводятся социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура, создаются рабочие места", - заявили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

Так, в составе ЖК "Новое Внуково" построят две общеобразовательные школы на 1,2 тыс. учеников, одна из которых уже строится, четыре детских сада, первый из которых будет введен в эксплуатацию в этом году, и детско-взрослая поликлиника на 650 посещений в смену.

"На первых этажах зданий появятся магазины, бытовые сервисы, кафе, медицинские центры и другие помещения сферы услуг. В ближайшее время на территории Кокошкинского поселения предусмотрено создание обширной коммерческой инфраструктуры. Здесь планируется строительство технопарка, где появится около 10 тыс. рабочих мест", - заверили в пресс-службе.

ЖК "Новое Внуково" расположен рядом с двумя железнодорожными станциями будущего МЦД-4 - Санино и Кокошкино. К ним планируют построить подъездные автодороги, выезд на которые будет организован с территории жилого комплекса. В 15 минутах езды от района находится станция московского метрополитена "Рассказовка" Солнцевской линии. Еще ближе скоро в этом году откроют станцию метро "Аэропорт Внуково".

"За первый квартал 2023 года на территории ТиНАО введено более 700 тыс. квадратных метров жилья. Всего до конца года здесь планируется построить не менее 1,5 млн кв. м", - заключили в пресс-службе департамента.