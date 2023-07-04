В Москве в развитие территории бывшего завода "МиГ" вложат более 300 млрд рублей

Общая площадь объекта составляет более 63,55 га

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Право на комплексное развитие территории бывшего завода "МиГ" выставлено на торги в Москве, инвестиции в проект могут превысить 300 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Отмечается, что город выставил на торги право на реорганизацию участка в Беговом районе по программе комплексного развития территорий. Здесь планируется возвести жилые, спортивные, общественные и социальные объекты - в общей сложности свыше 2,34 млн кв. м недвижимости. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа, торги запланированы на 22 августа.

"Открылся прием заявок на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории бывшего завода "МиГ" на севере Москвы общей площадью более 63,55 га. Победитель аукциона может создать здесь современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой, где смогут работать более 24 тыс. человек. Инвестиции в реализацию проекта КРТ превысят 300 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит около 12 млрд рублей в год", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнили в пресс-службе, в новом квартале планируется построить современное жилье общей площадью свыше 1,4 млн кв. м, а также общественно-деловые объекты. "Из общего объема жилой недвижимости 20 тыс. кв. м квартир будут предназначены для переселения по программе реновации. Также на площадке должно быть построено около 940 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов. В частности, планируется построить школу более чем на 2 тыс. учеников, детский сад для 750 воспитанников и поликлинику на 750 посещений в смену", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, по проекту комплексного развития территории бывшего завода здесь должны появиться спортивный комплекс, здание полиции, отделения банков, офисы и магазины.

По данным газеты "Ведомости", под развитие площадки "МиГ" была создана компания "Амиго холдинг". Ее зарегистрировали в феврале 2023 года, 40% в капитале принадлежали структурам совладельца Capital Group Павла Тё, 20% - группе ЛСР, 20% - MR Group и 20% - компании Asterus, согласно данным системы СПАРК. Однако 20 июня дочерние компании девелоперов вышли из состава акционеров, а 30 июня было подано заявление о ликвидации юридического лица "Амиго холдинг".

В пресс-службе ЛСР и Asterus ТАСС не прокомментировали выход компаний из консорциума и цели его создания. Впрочем, по словам директора департамента девелопмента земли Nikoliers Тимура Рывкина, участники рынка могли связывать "Амиго холдинг" с развитием площадки "МиГ" только из-за созвучия этих слов. "На самом деле на балансе этой компании никогда не было земельного участка завода "МиГ", что позволило бы однозначно судить, для чего она создавалась", - пояснил он.