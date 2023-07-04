Более 100 квартир обустроили для маломобильных участников программы реновации в Москве

Квартиры имеют некоторые особенности, в том числе широкие дверные проемы, совмещенный расширенный санузел с поручнями, большие холлы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Свыше 100 квартир в новостройках, предназначенных для переселения по программе реновации, обустроили для маломобильных жильцов с начала года. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Новостройки по программе реновации возводят по новому стандарту, в том числе с учетом принципов безбарьерной среды. С начала года мы подготовили еще 103 квартиры в новых домах, которые будут переданы для маломобильных жильцов. Такие квартиры проектируют на нижних этажах", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что данные квартиры имеют некоторые особенности, в том числе широкие дверные проемы, совмещенный расширенный санузел с поручнями, большие холлы. "Розетки и электрощиток монтируют ниже стандартного уровня, входные двери имеют дополнительную ручку и два глазка на разной высоте, в помещениях крепят поручни, а пороги между комнатами отсутствуют", - уточнил глава департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за время реализации программы реновации в столице маломобильные горожане получили 233 квартиры в 93 новостройках.

Программа реновации жилищного фонда столицы была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение почти 5,2 тыс. домов.