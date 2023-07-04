На Шепелюгинской улице в Москве построили новостройку для участников программы реновации

Дом рассчитан на 47 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 21 трехкомнатную и 2 пятикомнатные квартиры

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый жилой дом в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию в столичном районе Лефортово на Шепелюгинской улице. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Новостройка представляет из себя монолитное односекционное здание с подземной автостоянкой, построенное по индивидуальному проекту. Фасады облицевали плитами из красно-коричневого искусственного камня под кирпич, а металлические каркасы входной группы, балконов и оконных профилей покрасили в желтый цвет. Также установили металлические корзины для кондиционеров и украсили подъезды витражами", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

Новостройка располагается по адресу: улица Шепелюгинская, владение 16. Дом рассчитан на 47 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 21 трехкомнатную и 2 пятикомнатные квартиры. Готовая отделка полностью соответствует стандартам программы реновации, заверили на сайте мэра и правительства Москвы.

"На первом этаже находятся нежилые помещения, в которых могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части обустроили комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря, а также повесили почтовые ящики. В подъездах установили лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 кг, их кабины оснастили визуальными и тактильными средствами информации", - добавляется в сообщении.

Здание оборудовано системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Новостройку также оснастили автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, а каждую квартиру - счетчиками электроэнергии, воды и тепла. Территорию около дома благоустроили: оборудована детская и спортивная площадки, разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники, заключается на сайте.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В программу включены 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые участники программы реновации въехали в новые дома в феврале 2018 года.