Более 50 тыс. многодетных семей оформили ипотечные выплаты через "Госуслуги"

Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что полученную субсидию можно использовать для уменьшения суммы платежа либо для сокращения срока кредита

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Количество одобренных заявлений на погашение ипотеки, дистанционно поданных многодетными семьями, достигло 50 тыс. с момента запуска такой возможности в августе 2023 года. Об этом говорится в релизе госкомпании ДОМ.РФ.

"В июне 2023 года количество одобренных заявлений на погашение ипотеки, дистанционно поданных многодетными семьями, достигло 50 тыс. Такая возможность появилась благодаря сервису, запущенному ДОМ.РФ и Минцифры на портале "Госуслуги" в августе прошлого года. И мы видим востребованность - уже больше 60% заявок семьи оформляют через "Госуслуги", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Выплату в размере до 450 тыс. рублей могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок. С момента запуска программы осенью 2019 года выплаты оформили 550 тыс. семей на общую сумму более 244 млрд рублей, отмечают в ДОМ.РФ. Ранее единственным способом для получения выплаты было обращение в банк, где оформлялась ипотека. Сервис исключил необходимость обращения за выплатой в банковские офисы, упростив взаимодействие заявителей, государства и кредиторов.

"Для того, чтобы подать заявление, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Напоминаем, что полученную субсидию можно использовать для уменьшения суммы платежа либо для сокращения срока кредита", - подчеркнул замглавы Минцифры России Олег Качанов. Полученный вместе с Минцифры опыт госкомпания сможет применить для реализации других мер господдержки, отметил, в свою очередь, Мутко.

Программа по выплатам на ипотеку многодетных семей рассчитана на кредитные договоры, подписанные до 1 июля 2024 года. Денежные средства можно использовать на погашение кредита, выданного на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, строительство частного дома, приобретение земельного участка для дальнейшего строительства дома или объекта незавершенного строительства. По данным ДОМ.РФ, чаще всего за выплатой обращаются многодетные семьи в Чеченской Республике, Московской области, Башкирии, Ингушетии, Челябинской области, Свердловской области, Татарстане, Москве, Краснодарском и Пермском краях.