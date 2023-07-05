Безопасные стройматериалы могут промаркировать единым знаком качества

Новый техрегламент будет регулировать обращение арматуры, окон и фурнитуры к ним, дверей, ворот и люков, вентиляционного оборудования, лакоов и красок, кровли, гидроизоляции и теплоизоляции

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ разработало проект технического регламента Евразийского экономического союза, который будет регулировать обращение строительных материалов на союзном рынке - в том числе требования по их безопасности и правила оценки таких товаров. Безопасные стройматериалы промаркируют единым для союза знаком, говорится в проекте, опубликованном в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Технический регламент ЕАЭС разрабатывается в целях <…> установления обязательных требований для строительных материалов и изделий, в числе которых правила обращения на рынке, требования безопасности, обеспечение соответствия требованиям безопасности, правила оценки соответствия, маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Союза", - поясняется в документе.

Новый технический регламент позволит защищать жизнь и здоровье людей, имущество и окружающую среду от рисков фальсифицированной строительной продукции, следует из материалов к проекту. Участники рынка неоднократно заявляли о необходимости вернуть надзор за обращением строительных материалов в РФ, который до 2021 года осуществлял Росстандарт. Бесконтрольность рынка способствует фальсификату, объем которого может достигать 314 млрд рублей ежегодно, а созданные из некачественных материалов здания и объекты могут представлять угрозу.

Какие стройматериалы будут маркировать

Так, новый технический регламент будет регулировать обращение арматуры, окон и фурнитуры к ним, дверей, ворот и люков. Также он будет распространяться на вентиляционное оборудование, лаки и краски, кровлю, гидроизоляцию и теплоизоляцию и другое.

По словам генерального директора Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислава Ткаченко, фальсифицированные трубы наравне с изношенными часто становятся причиной серьезных аварий на в системах тепло-, газо- и водоснабжения и канализации. Так, по последним данным ассоциации, полученным из открытых источников, от разливов кипятка пострадали более 300 и погибли более 100 человек за последние 10 лет.

Между тем, в перечне проекта техрегламента нет электрокабелей несмотря на то, что во вступлении документа они отнесены к строительным материалам. "Мы удивлены, что в перечне регламента нет электрокабеля. В России достаточно распространены случаи, когда фальсифицированный кабель стал причиной пожаров. Нельзя исключить, что такой кабель может производиться в странах Таможенного союза и беспрепятственно попадать на Российский рынок", - отметил в разговоре с ТАСС президент ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков.

Ткаченко напомнил, что помимо введения технического регламента ЕврАзЭС на строительные материалы, необходимо в соответствии с подписанным и ратифицированным Соглашением стран ЕАЭС вернуть контрольно-надзорные функции за его исполнением, чтобы система снова заработала. Так, в июне 2023 года Минпромторг РФ заявил ТАСС, что эти полномочия могут быть снова переданы Росстандарту. В целом власти ведут работу в этом направлении по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал в апреле 2023.