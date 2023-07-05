Пешеходный бульвар с плоскостным фонтаном появится в ЖК "Селигер Сити" в Москве

К нему будут примыкать небольшие парки, детские площадки, амфитеатр, зона для отдыха с перголой

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пешеходный бульвар протяженностью 315 м и плоскостной фонтан со световой подсветкой построят в рамках благоустройства четвертой очереди жилого комплекса "Селигер Сити" в Москве, сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"Пешеходный бульвар должен стать центральной осью последней очереди комплекса. К нему будут примыкать небольшие парки, детские площадки, амфитеатр, зона для отдыха с перголой. Одной из "изюминок" бульвара станет плоскостной фонтан со световой подсветкой, с другой стороны аллеи установят арт-объект. Также вдоль пешеходной зоны появятся несколько арок из лиственницы с качелями внутри", - приводятся в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В непосредственной близости от комплекса находятся станция метро и ТПУ "Селигерская". Рядом с комплексом расположены ТРЦ XL, парк им. Святослава Федорова и Тимирязевский парк.