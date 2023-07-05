На юго-востоке Москвы ликвидировали незаконный шиномонтаж

В госинспекции по недвижимости города сообщили, что постройка использовалась в коммерческих целях

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Незаконный шиномонтаж в московском районе Выхино-Жулебино ликвидировали специалисты госинспекции по недвижимости города. Об этом сообщили в среду в ведомстве со ссылкой на его начальника Ивана Боброва.

"На юго-востоке столицы пресекли незаконное использование земельного участка, двухэтажная самовольная постройка, которая использовалась в коммерческих целях, демонтирована", - сказали в инспекции. Здесь отметили, что инспекторы фиксируют случаи, когда при отсутствии правовых оснований и документов на землю предприниматели используют территории и ведут коммерческую деятельность, при этом арендную плату за пользование землей они не платят.

"Специалисты ведомства в ходе мониторинга территории ЮВАО обнаружили незаконное строение общей площадью 72 кв. м рядом с гаражными боксами автомобилистов, там оборудовали шиномонтаж и предоставляли услуги по замене колес", - передаются в тексте слова Боброва. По его словам, оснований для занятия земельного участка не было, разрешительная документация на строительство шиномонтажа не выдавалась.