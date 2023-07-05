5 июля, 10:17

Власти одобрили индивидуальное жилое строительство еще на одном участке в Новой Москве

Земельный расположен по адресу: пос. Новофедоровское, д. Ожигово, ул. Надежды, з/у 2А (Троицкий административном округ)

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Москва предоставит гражданам для индивидуальной жилой застройки земельный участок в Новофедоровском поселении. Об этом сообщила в среду председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"На участке площадью около 0,16 га одобрена индивидуальная жилая застройка суммарной площадью 640 кв. м. Участок включен в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Земельный участок свободен от объектов капитального строительства и расположен по адресу: пос. Новофедоровское, д. Ожигово, ул. Надежды, з/у 2А (Троицкий административном округ). 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация