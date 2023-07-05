На северо-востоке Москвы ввели в эксплуатацию первый корпус в составе ЖК "Руставели 14"

В рамках первого этапа построен первый корпус на 339 квартир общей площадью более 31 тыс. кв. м

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса № 1.1 в жилом комплексе "Руставели 14" на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Строительство велось в Бутырском районе по строительному адресу: ул. Руставели, вл.14/3. Теперь новостройке присвоен почтовый адрес: ул. Руставели, д.16, к. 2.

"Новый жилой квартал возводится на территории бывшей производственной зоны на пересечении улиц Руставели и Добролюбова в пешей доступности от станции метро "Бутырская". В рамках первого этапа построен первый корпус на 339 квартир общей площадью более 31 тыс. кв. м. Застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию после того, как по результатам итоговой проверки инспекторы Комитета оформили заключение о соответствии дома проектной документации", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что девелопером проекта является компания "ПИК". "После стандартных организационных процедур дольщики смогут оформить квартиры в собственность. Суммарная площадь квартир превышает 20 тыс. кв. м", - отметила она.

Первый корпус

Новостройка представляет собой односекционное 32-этажное монолитное здание с одним подземным уровнем. "Фасад выполнен из навесных железобетонных панелей с облицовкой клинкерной плиткой в темно-коричневых и светлых тонах. За счет природной цветовой палитры жилой дом гармонично вписывается в сложившуюся застройку района. Для наружных блоков кондиционеров предусмотрены технические лоджии или специальные корзины", - добавили в Мосгосстройнадзоре.

Благоустроенное внутридомовое пространство создано по принципу "двор без машин". Открытые парковочные места организованы в специально выделенных местах. Во дворе установлены детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, проведены работы по озеленению территории.

"Все этапы строительства первого корпуса на улице Руставели осуществлялись под надзором инспекторов Комитета, которые провели восемь выездных проверок, в том числе с участием специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации", - заверил Войстратенко.

Как резюмировала Пятова, в составе жилого комплекса "Руставели 14" планируется построить 18 жилых домов. "Застройка обеспечивается коммерческой и социальной инфраструктурой - в рамках комплекса инвестор планирует построить два детских сада на 125 и 300 мест, школу вместимостью 975 учеников", - заключила глава Москомстройинвеста.