ДОМ.РФ поможет модернизировать систему очистки воды в Липецке

По данным госкомпании, на реконструкцию коммунальных сетей за счет механизма инфраструктурных облигаций будет направлено 5,1 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ направит на модернизацию системы очистки воды в Липецке 5,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе госкомпании в среду.

"ДОМ.РФ и "РВК-Липецк" (совместное предприятие ГК "Росводоканал" и ВЭБ.РФ) подписали договор займа по проектам модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения и очистных сооружений в Липецке. На реконструкцию коммунальных сетей за счет механизма инфраструктурных облигаций будет направлено 5,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к реконструкции, которая позволит улучшить качество жизни 147 тыс. семей, "РВК-Липецк" приступит в третьем квартале 2023 года. В это же время ДОМ.РФ планирует начать финансирование по концессионным проектам, в качестве софинансирующих организаций рассчитывается привлечь ВЭБ.РФ и Фонд развития территорий.

Модернизация коммунальных объектов требует больших затрат, привлечения инвесторов, для которых важно создать выгодные условия государственно-частного партнерства, прокомментировал директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков. "Более того, применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволит раскрыть градостроительный потенциал Липецка - на прилегающих к обновляемым коммунальным объектам территориях до 2032 года планируется построить 433,5 тыс. кв. м жилья", - приводятся его слова в сообщении.

Механизм государственно-частного партнерства позволяет привлекать инвестиции для обновления действующих и строительства новых объектов водоснабжения и водоотведения, отметил генеральный директор ГК "Росводоканал" Антон Михальков. "А это, в свою очередь, улучшает экологию и повышает качество жизни людей в разных регионах России", - цитирует его пресс-служба.

Всего в Липецке планируется построить и модернизировать 408 км сетей водоснабжения и 315 км сетей водоотведения, а также 166 производственных объектов.

Механизм инфраструктурных облигаций был запущен в 2021 году. Он позволяет создавать дорожно-транспортную, инженерную, социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, в том числе через схемы государственно-частного партнерства и концессий. Также предусмотрено финансирование благоустройства городских и сельских территорий.