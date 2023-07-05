В Москве на месте снесенных пятиэтажек возводят около 80 новостроек по программе реновации

Демонтаж всех домов осуществляется с использованием технологии "умного сноса"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 80 домов возводят по программе реновации в столице на месте снесенных пятиэтажек. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На месте снесенных домов осуществляется строительство 80 новостроек, из них больше всего строится в Восточном и Западном административных округах города Москвы - по 14 объектов", - сказал Загрутдинов, чьи слова в среду приводит пресс-служба департамента.

Как отметили в депстрое, демонтаж всех домов по программе реновации осуществляется с использованием технологии "умного сноса". "Основными его принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов", - заключили в пресс-службе.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее включены 5,1 тыс. домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые участники программы реновации въехали в новые дома в феврале 2018 года.