В Москве полностью ввели в эксплуатацию ЖК "Зеленая Вертикаль"

В пяти корпусах 1 тыс. квартир, общая площадь корпусов более 73 тыс. кв. м

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Состоящая из пяти корпусов вторая очередь жилого комплекса "Зеленая Вертикаль" в районе Чертаново Южное полностью введена в эксплуатацию. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"Застройщиком проекта является компания "Э. К. Девелопмент". В пяти корпусах 1 тыс. квартир, общая площадь корпусов более 73 тыс. кв. м. Застройщик приступил к выдаче ключей", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Она добавила, что корпуса строились с августа 2021 года.

"Полностью завершено строительство масштабного жилого комплекса, включающего 11 разновысотных корпусов от 19 до 26 этажей башенного типа. Его отличает удобная локация на юге Москвы в непосредственной близости от Битцевского и Бутовского лесопарков, станции метро "Лесопарковая", а также наличие сопутствующей инфраструктуры. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для ввода второй очереди в эксплуатацию", - приводятся в тексте слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Новый ЖК

"Жители "Зеленой Вертикали" смогут воспользоваться не только инфраструктурой жилого комплекса, но и развитой городской средой. <...> За последнее время на Варшавском шоссе открыт спортивный клуб, на пересечении Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля построена эстакада, открыта новая станция метро, проведена большая работа по благоустройству", - отметила Пятова.

Как пояснили в пресс-службе Москомстройинвеста, квартиры в новом ЖК сдаются с чистовой отделкой в двух цветовых решениях. На первых этажах будет размещена коммерческая инфраструктура: магазины, кафе, сервисы бытовых услуг.