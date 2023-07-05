Административное здание построят в столичном районе Покровское-Стрешнево

Общая площадь двухэтажного здания составит 723,9 кв. м

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Административное здание построят в составе жилкомплекса в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил в среду руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Объект возведут в границах части реорганизуемой производственной зоны "Трикотажная" по адресу: Строительный проезд, земельный участок 9/9.

"Общая площадь двухэтажного здания составит 723,9 кв. м", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Административное здание будет построено в составе жилого комплекса Sky Garden, который также будет включать в себя четыре разноэтажных жилых корпуса, добавил руководитель департамента. Во дворе комплекса разместится парковая территория площадью 3,8 га, где предусмотрены игровые и спортивные площадки, места для отдыха, сухой фонтан и декоративный пруд.