Около 60 молодых ученых и специалистов Подмосковья получат соципотеку в этом году

Основными получателями соципотеки среди молодых ученых являются сотрудники организаций, работающих в наукоградах области

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение недвижимости по программе улучшения жилищных условий "Социальная ипотека" в этом году смогут получить 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В 2023 году социальную ипотеку получат 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов, работающих в научных организациях и на промышленных предприятиях региона. Таким образом, общее число получателей льготного жилья по программе "Социальная ипотека" среди указанных категорий с момента старта программы в 2016 году вырастет до 706 человек", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что основными получателями соципотеки среди молодых ученых являются сотрудники организаций, работающих в наукоградах Московской области. Наибольшее количество ученых, имеющих право на получение льготного жилья в 2023 году, представляют Дубну - победителями конкурсного отбора стали сразу девять представителей этого наукограда.