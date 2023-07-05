В Сургутском районе Югры за пять лет очередникам предоставили 3,2 тыс. квартир

По данным пресс-службы администрации района, объем финансирования вырос в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа предоставили 3,2 тыс. квартир для проживающих в аварийных домах, а также детей-сирот и других нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации района.

"За последние пять лет в Сургутском районе приобретено 3,2 тыс. жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода", - говорится в сообщении.

Объем средств на улучшение жилищных условий в последние пять лет увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой, добавили в пресс-службе. В 2022 году приобрели 564 квартиры, на улучшение жилищных условий жителей Сургутского района направили 1,9 млрд рублей, что почти вдвое больше показателя 2021 года.

5 июля глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручил в Лянторе ключи от новых квартир очередникам из числа достигших совершеннолетия детей-сирот. В 2023 году в районе планируется обеспечить жильем 20 сирот, у которых наступает совершеннолетие, в текущем году 11 детей уже обеспечены квартирами.

"По прошлому году 38 детей обеспечили квартирами. У нас были обязательства по приобретению и обеспечению квартир: обязаны и обеспечиваем", - сказал Трубецкой на церемонии вручения, его цитирует пресс-служба.

Что касается переселения граждан из жилья, непригодного к проживанию, в Сургутском районе, помимо расселения аварийных домов, реализуется программа ликвидации жилья, построенного из материалов с высоким содержанием фенола. Сургутский район стал первым в Югре и в целом в России муниципалитетом, реализовавшим средства в рамках федеральной программы по ликвидации "фенольного жилья", - добавили в пресс-службе.