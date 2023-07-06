Законопроект о продаже ипотечных квартир с маткапиталом внесут в Госдуму в ближайшие дни

Первый зампредседателя комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая пояснила, что органы опеки не разрешают продавать такие квартиры, даже если семья хочет улучшить жилищные условия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июля. /ТАСС/. Законопроект об упрощении продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала, внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщила в четверг на конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" в Благовещенске первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"Мы будем вносить в Госдуму законопроект, касающийся тысяч семей, пытавшихся продать квартиру, которую они взяли по ипотеке и вложили туда материнский капитал, и хотели купить другую квартиру в ипотеку, но это не давали им сделать органы опеки. <...> Буквально на днях мы внесем такой проект, который решит эту проблему", - сказала она.

Буцкая пояснила, что органы опеки не разрешают продавать такие квартиры, даже если семья хочет улучшить жилищные условия. "Потому что это ипотечная квартира. Вы можете не выплатить ипотеку, и ребенок останется без всего, - сказала она. - Но сколько семей не смогли сделать важный шаг - не смогли "расшириться", не смогли переехать в тот регион, где они хотят жить".

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики" - экспертная площадка, на которой в формате дискуссии федеральные и региональные органы власти, представители институтов развития, эксперты, деятели науки и общественности обсуждают актуальные вопросы демографии и вырабатывают решения по улучшению демографии на Дальнем Востоке и в Арктике. В 2023 году восьмая по счету Демографическая конференция проходит в Благовещенске.

Организаторами выступают Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Амурской области.