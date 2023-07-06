В Москве выставят на торги два помещения в районах Строгино и Соколиная Гора

Общая площадь объектов составляет 650 кв. м

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Два помещения в районах Строгино и Соколиная Гора выставят на торги, в них можно будет открыть офисы или магазины. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В третьем квартале этого года на торги по продаже выставят два помещения свободного назначения в районе Строгино на северо-западе столицы и Соколиная Гора на востоке города. Общая площадь объектов составляет 650 кв. м", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что одно помещение площадью 273,1 кв. м находится на первом этаже дома по адресу: улица Исаковского, дом 39. Новый собственник сможет открыть там офис, магазин или предприятие сферы услуг. Второй объект площадью 376,9 кв. м расположен в доме 34 на улице Зверинецкой. Благодаря высоким потолкам и витринным окнам он подойдет для открытия магазина.

Выставляемый на торги объект на северо-западе столицы находится в 26-этажном доме 2002 года постройки рядом с Москворецким парком и набережной Москвы-реки. Помещение на востоке города расположено в пятиэтажном доме на первой линии улицы сложившегося района. Объекты находятся в шаговой доступности от станций метро "Строгино" и "Измайлово", добавили в пресс-службе.