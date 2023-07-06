6 июля, 07:01

В центре Москвы пресекли незаконную реконструкцию здания 1910 года постройки

В административном здании незаконно обустроили дополнительный подвал, комнаты и антресоль

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили нарушение земельного законодательства в центре Москвы, там пресечена незаконная реконструкция здания 1910 года постройки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости в четверг.

"Госинспекция по недвижимости пресекла нарушение земельного законодательства в центре Москвы. В административном здании были незаконно обустроены дополнительный подвал, комнаты и антресоль", - сказал начальник ведомства Иван Бобров.

Уточняется, что на земельном участке по адресу: улица Новослободская, владение 20, строение 4 расположено нежилое здание с подвалом и чердаком 1910 года постройки.

"Без разрешений и согласований была проведена реконструкция, в результате которой в здании появились новые помещения - дополнительный подвал, комнаты и антресоль. За счет этого его площадь увеличилась на 464,2 кв. м", - пояснил Бобров.

Работы были проведены самовольно. Разрешение на строительство или реконструкцию объекта не выдавалось, земельный участок под эти цели не предоставлялся. В судебном порядке было принято решение демонтировать незаконно пристроенную часть здания и дополнительные помещения. Сейчас параметры объекта приведены в соответствие с технической документацией, завершены работы по засыпке подвала. 

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