Пушилин сообщил о буме покупки и аренды жилья на рынке городов ДНР

По словам врио главы республики, увеличение спроса наблюдается даже в таких городах, "которые ранее не были на первых полосах в предложениях"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бум по покупке и аренде жилья происходит в Донецке, Макеевке и других городах Донецкой Народной Республики, сообщил в четверг в эфире "Соловьев Live" врио главы республики Денис Пушилин.

"В Мариуполе, Донецке тоже бум. И по покупке, и по аренде. И в Макеевке в том числе. В таких городах, которые ранее не были на первых полосах в предложениях. В Енакиево тоже, нехватка жилья везде идет. Во-первых, люди возвращаются. Во-вторых, у ребят на передовой хорошая зарплата, и это позволяет улучшать свои жилищные условия", - сказал Пушилин.

Он отметил, что также на формирование спроса влияет большое количество работающих на территории ДНР госслужащих, прибывших из других регионов.

"Поэтому и снять квартиру в Донецке трудно, и купить, даже в таких районах, которые обстреливаются. <….> Именно поэтому активизируемся по поводу того, чтобы иметь возможность выделять землю под строительство нового жилья коммерческого - жилья коммерческой застройки. То есть это те квартиры, которых сейчас не хватает, которые должны продаваться. То есть закрываем дефицит, и цены, естественно, снижаются. Благодаря решению президента [РФ] также у нас есть возможность ипотеку под 2%", - добавил Пушилин.