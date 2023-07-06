В Новой Москве построят более 19 тыс. кв. м недвижимости

Право на комплексное развитие участка выставлено на торги

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 19 тыс. кв. м недвижимости планируют построить в поселении Сосенское в Новой Москве, в настоящее время принимаются заявки на участие в торгах по редевелопменту территории. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"На территории, расположенной между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига, построят 19,5 тыс. кв. м недвижимости. <…> На площади 3,47 га появится общественно-деловая и производственная застройка", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, право на комплексное развитие участка выставлено на торги.

"В настоящее время принимаются заявки на участие в торгах на право редевелопмента неэффективно используемой территории в поселении Сосенском. Принять участие в аукционе смогут любые заинтересованные лица, в том числе девелоперы из регионов. С победителем торгов будет заключен договор о комплексном развитии участка, в рамках которого на территории можно построить технопарк, а также торгово-развлекательный комплекс, объекты бытового обслуживания и общественного питания, а также магазины", - приводятся в тексте слова Гамана.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 августа, торги запланированы на 14 августа.