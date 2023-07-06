Квартиры в корпусе №1 проблемного ЖК Sky House передадут дольщикам

Жилье здесь получат 46 обманутых дольщиков

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего ООО "ОЛТЭР" и подтвердил передачу квартир дольщикам корпуса № 1 проблемного жилого комплекса Sky House на ул. Мытной, д. 40, корп. 3. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Корпус № 1 введен в эксплуатацию в декабре 2022 года. Таким образом, все жилые корпуса в долгострое Sky House уже сданы. Как и в других проблемных объектах, процедура передачи квартир дольщикам начнется после вступления судебного акта в законную силу. Это обязательная юридическая стадия. На следующем этапе дольщиков пригласят на осмотр и подписание актов приема-передачи квартир с последующей выдачей ключей", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Как отметила председатель комитета Анастасия Пятова, компания Capital Group в статусе технического заказчика с 2019 года достроила и ввела в эксплуатацию все четыре корпуса комплекса Sky House, после чего жилая часть была исключена из "дорожной карты" проблемных объектов.

"В корпусе под первым строительным номером 29 жилых этажей, он рассчитан на 140 квартир, общая площадь составляет 23,5 тыс. кв. м. Жилье здесь получат 46 обманутых дольщиков, заключивших договоры долевого участия с застройщиком-банкротом ООО "ОЛТЭР", который не смог реализовать проект. Ход строительства всех проблемных объектов находится на особом контроле столичного правительства и мэра Москвы Сергея Собянина", - приводятся в тексте слова Пятовой.