В Москве построят жилой комплекс с объектом образования

Инвестор сможет построить жилой комплекс общей площадью до 33 тыс. кв. м и объект образования площадью 900 кв. м

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Москвы заключили договор аренды земельного участка в Зеленограде по итогам торгов, там появится жилой комплекс с объектом образования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Город заключил договор аренды земельного участка площадью 1,7 га в Зеленограде по итогам открытого аукциона. Его победителем стала компания из Красноярского края. Инвестор сможет построить жилой комплекс общей площадью до 33 тыс. кв. м и объект образования площадью 900 кв. м", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что торги на право аренды земельного участка состоялись 18 мая, в них приняли участие семь компаний. Здания появятся на территории по адресу: улица Летчика Полагушина, земельный участок 226/2, высота будущих строений не должна превышать 55 м.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в ходе открытого аукциона начальная ставка арендной платы за участок выросла почти в 12 раз - до 504,92 млн рублей в год. С победителем торгов заключен договор, в рамках которого застройщик должен построить объекты и ввести их в эксплуатацию.