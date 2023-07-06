Более 1,2 тыс. переезжающих по программе реновации семей подали документы онлайн

Все цифровые возможности суперсервиса доступны бесплатно участникам программы с полной учетной записью на портале mos.ru

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Участники программы реновации могут направить личные и правоустанавливающие документы онлайн и ускорить процесс подготовки проекта договора на новую квартиру. Такая возможность предоставлена на портале mos.ru с 2022 года, за это время данной опцией воспользовались более 1,2 тыс. семей, сообщил в четверг руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Сейчас в рамках суперсервиса жителям доступно семь онлайн-услуг. Наиболее востребованными являются "Помощь в организации переезда", "Запись на осмотр квартиры", "Загрузка личных и правоустанавливающих документов". Кроме того, через суперсервис доступны проактивные уведомления о ходе переселения и пошаговые инструкции по переезду", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, сервис по загрузке документов является одним из самых востребованных среди жителей, переезжающих по программе реновации. "Документы сразу поступают в департамент городского имущества для подготовки проекта договора на новую квартиру. Этот цифровой продукт позволил сократить время оформления договора в среднем на 15%", - сказал он.

Как добавили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики, оригиналы документов можно донести позже в центр информирования по переселению, к примеру, для подписания согласия на квартиру или для заключения договора на новое жилье. В Департаменте информационных технологий Москвы добавили, что суперсервис сопровождает новоселов на протяжении всего переезда, помогая им даже в нестандартных ситуациях. Все цифровые возможности суперсервиса доступны бесплатно участникам программы с полной учетной записью на портале.

"Над сервисом совместно работают Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы и аппарат Мэра и правительства Москвы", - заключили в пресс-службе.