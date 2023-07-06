В Москве помещение для городского центра жилищных субсидий капитально отремонтировали

В ходе работ были заменены инженерные сети, установлены системы кондиционирования и вентиляции, телефонной связи и охранного телевидения

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт помещения для городского центра жилищных субсидий завершили на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента капремонта.

"Завершился капитальный ремонт помещения площадью почти 265 кв. м, подготовленного для ГКУ "Городской центр жилищных субсидий". Раньше эта организация размещалась по адресу: улица Краснодонская, 18/18 в предназначенном на снос по программе реновации доме. Новое помещение в доме 39, корп. 2 по улице Марьинский парк было подобрано и отремонтировано в рамках государственной программы города Москвы "Градостроительная политика", предусматривающей перебазирование городских организаций из сносимых домов", - значится в сообщении.

Как отметили в департаменте, главной задачей городского центра жилищных субсидий является оказание адресной финансовой помощи москвичам в оплате жилищно-коммунальных услуг и целенаправленное субсидирование малообеспеченных семей.

"Подобранное помещение некоторое время не использовалось и требовало ремонта. При проектировании капитального ремонта были учтены специфика деятельности организации и пожелания сотрудников. С помощью новых перегородок оборудовали кабинеты для работы специалистов и приема граждан. Обустроили также санитарные зоны, в том числе туалет для маломобильных граждан", - уточнил замруководителя столичного департамента капремонта Михаил Лачинов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как добавили в ведомстве, в ходе работ были заменены инженерные сети. Кроме того, установлены системы кондиционирования и вентиляции, телефонной связи и охранного телевидения. Для пожарной безопасности была смонтирована системы сигнализации, оповещения людей и управления эвакуацией при чрезвычайных происшествиях. Также были предусмотрены меры по противодействию террористическим актам.

"В помещении установили новые окна и двери, для отделочных работ подобрали качественные материалы и использовали современные технологии. На потолках установили подвесные конструкции с вмонтированными в них светильниками. В кабинетах на полах уложили ламинат, а в санитарных зонах и технических помещениях - керамогранитную плитку. Стены в коридорах и кабинетах оштукатурили и покрасили, а на входе сделали новое крыльцо с пандусом для маломобильных горожан", - заключили в департаменте капитального ремонта Москвы.