Минстрой проверит устойчивость жилья в сейсмоопасных регионах в РФ с учетом опыта Турции

Предполагается также учесть рекомендации Счетной палаты, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует проверить, насколько устойчивы типовые жилые дома в сейсмоопасных регионах РФ к 2024 году. Критерии для такой оценки ведомство разработает с учетом данных о февральском землетрясении в Турции и рекомендаций Счетной палаты РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"<...> Прорабатывается вопрос выполнения в 2023-м <...> разработки критериев оценки дефицита сейсмостойкости существующей застройки на основе зданий основных типовых серий и проведение мониторинга комплексного дефицита сейсмостойкости жилых зданий в сейсмоопасных регионах РФ", - рассказал собеседник агентства.

Аналогичную научно-исследовательскую работу Минстрой РФ планирует в 2023 году проделать в отношении существующего в сейсмоопасных регионах нетипового жилья.

"<...> Предполагается учесть рекомендации и предложения Счетной палаты <...> и информацию о землетрясении в Турции", - отметили в Минстрое РФ. О том, что специалисты ведомства были привлечены к анализу данных о февральском землетрясении на юго-востоке Турции, ТАСС ранее сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Сейсмоопасные регионы

Сейчас в России вместо комплексного подхода к развитию сейсмической безопасности реализуется только одно мероприятие - сейсмоусиление зданий по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", отмечала Счетная палата в июньском докладе. По этому направлению лишь 27 субъектов России имеют право претендовать на субсидии из федерального бюджета на укрепление домов. Этот перечень "первоначально был составлен с учетом результатов сейсмического районирования территории страны, произведенного в конце 90-х годов" и учитывает "11 регионов с наиболее высокой степенью сейсмической опасности и сейсмического риска" и "16 регионов с уровнем сейсмичности до 7-8 баллов", пояснили ТАСС в палате.

Однако сейчас по картам сейсмического районирования в 43 субъектах РФ есть населенные пункты и территории с наивысшим классом сейсмической опасности, добавили в Счетной палате. К тому же закрытый перечень регионов-претендентов может не учитывать последние изменения федеративного устройства страны, отметил в разговоре с ТАСС заместитель руководителя Центра исследований сейсмостойкости сооружений Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В. А. Кучеренко НИЦ "Строительство" Александр Бубис.

В списке, в частности, нет Крыма и Севастополя, где сейсмичность по карте районирования для обычного строительства достигает 8 баллов. "Регионы должны иметь равные возможности запрашивать средства по федеральной программе, если сталкиваются с проблемами дефицита сейсмостойкости на своей территории", - считает эксперт. Такой же позиции придерживаются в Счетной палате.

Определять регионы, которые нуждаются в сейсмоусилении зданий необходимо во взаимодействии строителей и специалистов по оценке сейсмической опасности, считает заместитель директора по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН доктор физико-математических наук Рубен Татевосян. Тем более, по его словам, на смену действующей карты общего сейсмического районирования (ОСР) России 2015 года обсуждается принятие новой - ОСР-2022 с более актуальными данными.

Масштабы проблемы

Совокупная площадь несейсмостойкого жилья в РФ к настоящему моменту может превышать 150 млн кв. м, считает соучредитель АНО "НПИ "Сибирь", член комитета по строительству "Деловой России" Денис Воронов. Так, по его данным, только в наиболее сейсмоопасных районах, например Иркутской области, эксплуатируется порядка 43 млн кв. м. "Из них 19 млн кв. м построены без выполнения действующих норм сейсмической безопасности, с недостатками конструкций, изношены и имеют фактический дефицит сейсмостойкости - как минимум 1,5-2 балла. То есть это жилье сегодня уже несет угрозу жизням граждан и должно быть признано непригодным для проживания", - указал эксперт.

С учетом этого масштаба годовой объем финансирования госпрограммы сейсмоусиления в 3-4 млрд рублей недостаточен, резюмировал Воронов: "В текущих ценах на расселение из несейсмостойкого жилья только в Иркутской области потребуется больше 2 трлн рублей".