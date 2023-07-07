В проезде Шелихова в Москве началось переселение участников программы реновации

В квартирах новостройки выполнена улучшенная отделка, а также они оснащены необходимым оборудованием

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Переселение семей по программе реновации в новые дома началось в проезде Шелихова в столичном районе Лефортово. Около 300 человек уже определились с выбором новых квартир, сообщил в пятницу министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"Правообладателями новых квартир в новостройке в проезде Шелихова станут 2,1 тыс. москвичей из 12 старых домов. Переселение будет проходить в пять этапов, первый начался 13 июня, когда 360 жителям направили письма с предложениями равнозначных квартир. Сейчас 270 человек определились с выбором нового жилья, а 17 из них уже оформили необходимые документы и стали правообладателями квартир по программе реновации", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-службе ДГИ.

Как отметили в департаменте, в квартирах выполнена улучшенная отделка, они оснащены необходимым оборудованием. Первые этажи приспособлены для магазинов, аптек и различных небольших предприятий. В домах и на прилегающей территории создана безбарьерная среда, а в благоустроенных дворах размещены детские и спортивные площадки.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что новостройка в проезде Шелихова (дом 7; дом 9, корпус 1 и дом 9, строение 2) - второй дом в Лефортове, переданный для заселения по программе реновации. Он состоит из нескольких жилых корпусов площадью квартир свыше 63 тыс. кв. м и отдельно стоящим паркингом.

Левкин добавил, что на данный момент в районе еще одна новостройка сдана в эксплуатацию и готовится к заселению, три дома проектируются, а для двух подготовлена градостроительная документация.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В программу включено 5 175 жилых домов, и она затрагивает более 1 млн москвичей.